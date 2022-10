Perníková chaloupka

Říkáte si: “Jaj, ten se ale seknul, dal k perníkové chaloupce obrázek čerta!” Ale nemáte pravdu. Ten čert je tam schválně. On je totiž jedním z hlavních hrdinů tohoto příběhu.

Bylo – nebylo jedno peklo a v něm čert Belzebub měl synovce Luciáše. A ten se mu chtěl zavděčit, jen pokazil na co přišel. Pak dostal poslední šanci – “strejda Bub” ho vyslal “na případ” – rovnou do Perníkové chaloupky. A dál už to znáte. Nebo neznáte? Vhodné pro děti od 3 let.

