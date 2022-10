Už není třeba dělat vůbec nic

Autorská inscenace o plavbě vycházející z četby středomořské literatury a odevzdání se touze po sobě

Úsilí nemyslet na nic může vyvolat mnoho myšlenek. Je to ona nebo on? Oblékli si světlé obleky a tiše kroužili kolem. Z výrazu tváře, gesta a rámu vyzařuje bezúčelnost. Co čumíš? Žízním. Odpočívej, protože já jsem tě vyvedl z otroctví. Autorská inscenace o plavbě vycházející z četby středomořské literatury a odevzdání se touze po sobě. And it was like… well-being.

VÍCE INFORMACÍ ZDE