Barva z kosmu

Extraterestriální divadelní sci-fi. Setkání dvou odlišných kultur, dvou podstat.

Absolutní a historické. Něco přišlo odjinud, mimo náš prostor a čas a dotklo se člověka. Co je historické, nemůže do absolutního. Co je absolutní, může kamkoli. Dotek absolutna je pro člověka vždy mezní!

