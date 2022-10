Zastávka na znamení – Žižkov literární: včera a dnes s Radimem Kopáčem

Spisovatelé ze Žižkova, spisovatelé o Žižkově. Začíná to Haškem, Sauerem, Matějem Kudějem anebo Neumannem, jde přes poetisty Seiferta a Nezvala, surrealistu Heislera a třeba národního umělce Vladimíra Neffa, až po současníky, jako Irena Dousková, Patrik Ouředník, Emil Hakl nebo Stanislav Komárek... Vyjmenovávat žižkovské spisovatele bychom mohli ještě dlouho, ale dělat to nebudeme. Přenecháme to Radimu Kopáčovi, kulturnímu publicistovi a historikovi, který vás tentokrát v Zastávce na znamení zatáhne do tajemných zákoutí žižkovských literárních a kulturních dějin.