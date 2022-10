Ekologická pohádka aneb Země ve mně

Co je to ekologie? A jak správně pečovat o naši planetu? Mimozemšťan G určitě vůbec netuší, jak se má v přírodě chovat. Přiletí si v raketě k nám na planetu Zemi a začne se hezky po svém zabydlovat. Jak tohle dopadne? Kdo zvítězí? Zvířátka, příroda, nebo on? Přijďte se podívat na pohádku souboru Vocaď pocaď, ať nejste podobně zmatení jako G. Pohádku si užijí děti od tří let i jejich rodiče.