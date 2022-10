RPG Den v knihovně vol. 8

Přeneste se ze Žižkova na jedno odpoledne do jiné reality! Zveme vás na v pořadí osmý RPG Den v knihovně. Zváni jsou profíci, poloprofíci i úplní nováčci ve světě deskových i RPG her. Už tradičně pro vás i letos připravujeme pět otevřených her odrážejících různé hráčské úrovně. Přihlašujte se přes info@kcvozovna.cz nebo přes FB stránku RPG Day v Knihovně. Vzniká za podpory festivalu deskových a rolových her ŽižCon a Mětské knihovny Praha.