The Bad Plus (USA)

Vrcholem festivalu JAZZ ON5 bude koncert amerických The Bad Plus.

The Bad Plus je jedinečná a originální kapela, která k nám přijíždí po delším čase ve zcela obměněné podobě, v kvartetu se saxofonem a elektrickou kytarou. Jejich hudba se vyhýbá jakémukoliv škatulkování a hledá neustále způsoby, jak překlenout pravidla a hranice žánrů a technik. Zároveň prozkoumává nekonečné možnosti čtyř výjimečných muzikantů fungujících v totální synchronii, je demokratická, nekonvenční a vychází z těch nejlepších tradic avantgardního jazzu, alternativního rocku, soudobé vážné hudby i hiphopu. Tato proslulá skupina se dala dohromady na konci 20. století a záhy uhranula diváky na celém světě svojí kreativitou, energií, jedinečným zvukem a citem pro živá vystoupení. Kapela se skládá ze zakládajících členů – kontrabasisty Reida Andersona, bubeníka Dava Kinga, které doplnili dva velmi známí hudebníci newyorské jazzové scény: kytarista Ben Monder a saxofonista Chris Speed! The Bad Plus se chystají vydat svou 15. studiovou nahrávku v této nové dynamické sestavě.