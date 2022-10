Huntertones ft. Akie Bermiss (USA)

Brooklynská kapela Huntertones hraje energický funk a soul, s prvky brass music a jazzu. Má za sebou již několik turné po celém světe a svojí originální hudbou si získává stále více zejména mladých fanoušků. Používají postupy neworleánských groovů nesených suzafonem, ostré funkové kytarové rify a skvěle zaranžované dechové sazby. Jejich poslední album Time to Play je nápadité, svěží a skvěle propracované. Vystupují často s různými vokalisty a tentokrát si na turné přizvali famózního Akie Bermisse. Tento zpěvák a pianista disponuje neskutečně charizmatickým vokálem někde na pomezí Donnyho Hathawaye a Toma Waitse. Jeho frázování, rytmus i intonace jsou dokonalé a k tomu všem přidává notnou dávku energie a skvělé pódiové prezentace. Nenechte si ujít opravdu špičkovou neo-soulovou kapelu z New Yorku, bude to opravdu jízda!