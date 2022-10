Anna Kolchina Quartet

Hlas Anny Kolchiny je sametový, elegantní, zranitelný i svůdný. Původem z Ruska se po koncertování a nahrávání po celém světě nakonec usadila v New Yorku, kde již léta žije a působí na místní jazzové scéně (klub Bridland atd.). V roce 2015 vyšlo u legendárního japonského labelu Venus Records její debutové album s názvem Street of Dreams. Album natočila s triem významného klavíristy Massima Faraa v italském Turíně, a ještě téhož roku vystoupila na jazzovém festivalu v Isola del Cantone v Itálii na jednom pódiu společně s Kevinem Mahoganym, Stevem Nelsonem, Sheilou Jordan a Mikem Bakerem.

V roce 2016 Anna vydala své druhé album u Venus Records - Dark Eyes. Na tomto albu se zapojila více jako autorka a napsala pro něj a zaranžovala šest písní. Obě alba pak vyšla též na vinylu a ve formátu Super Audio CD. V prosinci 2017 vydala Anna třetí album, obsahující 14 milostných balad a písní, s názvem Wild is the Wind (opět Venus Records), jež bylo natočeno přímo v New Yorku. All-Stars kapelu na nahrávce tvoří pisanista John Di Martino na klavír, kontrabasista Peter Washington a bubeník Willie Jones.