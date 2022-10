Klaudie Hlavatá: Opuštěné ostrovy

Klaudie Hlavaté ve svých dílech zkoumá schopnost člověka přetvářet svět takovým způsobem, aby se v něm cítil bezpečně. Vše, co se kolem nás odehrává, se v nás ukládá a podvědomě třídí. Některé zážitky vyčleňujeme, jiné si proměňujeme takovým způsobem, abychom je byli schopni přijmout a akceptovat. Klaudii Hlavaté se díky vrstvení jednotlivých ploch, využití průhledného plexiskla a propojení figurativní kresby s koláží daří zachycovat opakující se vzpomínky a navzájem se překrývající děje. Aktuálně vytváří také animace, ve kterých rozpohybovává staré fotografie z rodinných alb a vkládá je do obrazů. I ty budou na výstavě k vidění. Vernisáž se uskuteční v pondělí 24. října od 19.00 ve vstupní hale knihovny. Výstava potrvá po celý listopad až do soboty 26. 11. a bude přístupná v otevírací době knihovny Opatov.