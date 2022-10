Top místa Evropy

Cestovatelské promítání Marka Kováře o TOP místech Evropy.

Cestování je vášeň, která dokáže člověka uchvátit na celý život. Jelikož mám možnost cestovat od útlého dětství, jsem jím možná trochu posedlý :-) Pojďte si poslechnout vyprávění o různých zemích Evropy, kterých jsem navštívil více než 30. Podíváme se na místa, které i v turistických zemích jako Francie, Španělsko či Itálie bývají opomenuta, a do zemí jako Moldavsko, Andorra či španělská enkláva Ceuta, které zase naopak nepatří na přední příčky turistické návštěvnosti, ačkoliv mají mnoho co nabídnout. Nehledě na množství dobrodružství, kdy roztlačování autobusu ve švýcarských Alpách vám přijde jako zcela normální. Zažili jste téměř 40 °C vysoko v Pyrenejských horách? Jaké to je zneuctít státní budovu neuznaného státu nebo ztratit kolegu v dartmoorských bažinách, krajině psa baskervillského? Dobíhat vlaky v Itálii, které mají poté 4 hodiny zpoždění? Potkat španělskou královskou rodinu či bydlet u britského poslance doma? Přijďte na promítání, kde bude k vidění mnohem více!





Více informací na https://marekkovar.cz/akce/top-destinace-evropy-praha/