Fresh senior – Závěrečný díl cyklu Cesty českého jazzu

Cesty českého jazzu jsou spletité jako jazzová harmonie sama o sobě. Kde by ale byla populární i rocková hudba bez jazzu? Zveme vás na závěrečné setkání s Martinem Kratochvílem nad cyklem Cesty českého jazzu. Jako vždy prozkoumáme svět jazzové slávy 60. a 70. let minulého století i dnešní jazzový boom. K tomu se tentokrát přidá hudebně-dokumentární výlet na Moravu a do zákoutí současné české bluesové hudby: uvidíme díly s názvy Moravská jazzová nota a Blues ještě neumřelo. POŘÁDÁ FRESH SENIOR. VSTUP ZDARMA, 120 MIN