V Gabriel Loci zazní Beethoven v podání Ensemble Terrible

Pod názvem ´eroica > re:destructed´ uvede Ensemble Terrible, soubor hudebníků a skladatelů z HAMU, program skladeb inspirovaných Beethovenovou symfonií „Eroica“. Pro své koncerty hledá ansámbl nové formy a možnosti, a proto vznikla i myšlenka spojení s neobyčejnými prostory Gabriel Loci. Koncert v areálu bývalého kláštera sv. Gabriela na Smíchově proběhne 17. října. Ensemble Terrible je složený převážně z absolventů a studentů Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze. Soubor se zabývá hudbou 21. století - současnou a budoucí. Prezentují to nejčerstvější, co se na poli zvaném soudobá klasická hudba urodilo.

Své představení obohacují o další formy umění, a proto spolupracují i se studenty tance, choreografie, filmu a režie, nebo také s recitátory. Soubor odmítá rozdělení žánrů na vysoké a nízké, dobré a špatné. To, co se teď může zdát jako strašné - „terrible“ se záhy může stát strašně krásným… nebo také ne. V říjnu uvede v Gabriel Loci úryvky z Beethovenovy symfonie Eroica, která je označována jako nejlepší symfonií všech dob. Dále jsou na programu připraveny následující skladby, které zazní jako premiéry: Patrik Kako: jouissance_e (premiéra) Richard Grimm: Symphony No. 3 E-Flat Major ("Eroica"), Op. 55: úprava (premiéra) Marián Lejava: Amid van dare (facing yesterdays No. 1) (premiéra) Noemi Savková: Rekonstrukce Eroické symfonie (premiéra) Kory Reede: "After" is what we have to live with (premiéra) Petr Hora: (premiéra) Celé představení povede dirigent Patrik Kako.

Gabriel Loci nabídl pro koncert svůj prostor. V bývalém klášteru má dnes ateliéry 30 umělců, prostory jsou pronajímány pro firemní, soukromé nebo kulturní akce a v letních měsících pro svatební hostiny. Pořádají se zde festivaly, koncerty nebo hudební show. Areál je také velmi oblíben mezi českými a zahraničními filmovými produkcemi.