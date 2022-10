Brutalistická architektura VI.

Už po šesté Vás provede průvodkyně Markéta Čejková krásami brutalistické architektury. Trasa povede tentokrát do Vokovic, kde nás čekají tři monumentální budovy realizované od počátku padesátých let až do roku 1990. Procházku začneme před kancelářskou budovou, do které se po požáru Veletržního paláce přesunuly podniky zahraničního obchodu a která svou nepřehlédnutelnou podobou dominuje svému okolí. Ukážeme si i krásný park, který se skrývá pod přístupovou lávkou. Poté se budeme věnovat tzv. Vokovické Sorbonně jako předchůdkyni brutalismu. Seznámíme se s původním projektem, můžeme obdivovat velkorysé řešení interiéru i krásné materiály, mřížkovanou fasádu i zajímavý půdorys budovy. Na závěr nás čeká pozdně brutalistický rozsáhlý hotelový komplex i s ukrytými uměleckými díly.

Pro účast na akci je nutná rezervace vstupenek předem.