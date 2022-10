Vánoce za časů našich prababiček

Vstupné na dětské představení platí i dospělí, kteří doprovázejí děti do sálu.

A proto chceme naším divadelním představením připomenout dětem, jak to vypadalo v adventním čase za dob našich prababiček, kdy místo nahlížení do výkladních skříní nahlíželi lidé do studánek, aby tam spatřili svou budoucnost, kdy místo televizních obrazovek pozorovali dění v přírodě, aby se dozvěděli, jaká bude v příštím roce úroda, kdy děti netrpělivě, ale i se strachem, vyhlížely z oken adventní strašidla.

