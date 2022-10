Tumor: Polyamor

Nebylo to vždycky jednoduché. Na začátku bylo drama, ale pak si zvykli. A teď žijou spolu. Pár, homeostáze a klid. A pak je tu najednou někdo třetí. Rovnovážný stav se mění. Všechno se dává do pohybu. Vlastně to nikdo nechtěl, ale děje se to. Odteď bude všechno jinak. Jde to vůbec, aby bylo všechno jinak? A jak JINAK? Bude to zase drama? A musí to vůbec být drama? A jak to zařídit, aby z toho všem nebylo špatně...?

Silně smyslová inscenace propojující pohyb, vizualitu a slovo, která své hlavní téma rakoviny, jejího bujení a metastáz dává do paralely s fenoménem polyamorie. Jak je možné sdílet lásku mezi více jak dvěma lidmi? Roste s počtem partnerů i míra lásky? Musí se vstup třetího partnera do vztahu chápat jako nevěra, nebo je to naše normativní myšlení, které když překonáme, najdeme cestu z emocionální katastrofy? Je možné všechno to bujení přežít?

