Tumor: karcinogenní romance

„Jsi tady. A je to tak, jak to je.”

Žijou si svým životem. A náhle, osud tomu chtěl, se jejich cesty protnou. Od teď už nebude nic, jak bylo. Od teď už bude všechno jinak.

Samozřejmě, občas si představovali, že by se to mohlo stát. A najednou je to tady. A nedá se s tím nic dělat. Nebo? Samozřejmě, že se s tím dá něco dělat… říkaj všichni. Takže jsou teď tady spolu. No, není to někdy lehký. Ale musí to přece mít nějaký důvod, proč se potkali, nebo ne? Vydávají se spolu na cestu a budou si toho muset říct hodně.

