Karel Bláha 75

Večer hudby a slova s hosty Jiřím Krampolem, Karlem Vágnerem, Miluškou Voborníkovou, Martinem Hrdinkou, Šárkou Markovou, Karlem Háblem, Jolanou Smyczkovou, Miro Grisou, latino kapelou Atarés, Dětskou operou Praha a dalšími. Podmanivý tenor Karla Bláhy zazní nejen v písních ze slavných muzikálů doprovázených mluveným slovem.

Karel Bláha vystudoval zpěv na Státní konzervatoři v Ostravě a Praze, v pěveckém umění se zdokonaloval na italské akademii Santa Cecilia. V roce 1967 vyhrál televizní soutěž Talent roku a získal první profesionální angažmá v divadle Rokoko. 30 let byl prvním sólistou Hudebního divadla v Karlíně. Zde se stal nepostradatelným představitelem klíčových rolí divadelního repertoáru (Paganini, Rose Mary, Polská krev, Cikánský baron, Netopýr). Uplatnil se i v muzikálu (West Side Story, My Faire Lady). Absolvoval turné po Japonsku, Německu, Izraeli, USA, Kanadě, Velké Británii, Švýcarsku či Španělsku. Během své kariéry spolupracoval se špičkovými dirigenty (K. Vlach, M. Uzelac, G. Brom). Triumfoval také na festivalu Děčínská kotva a účinkoval v televizních programech Televarieté, Možná přijde i kouzelník, Go Go show či Nikdo není dokonalý. Jeho sólová diskografie: Nejslavnější italské hity, Nejslavnější filmové melodie a výběrové Blázen.