Renomovaný norský fotograf Christian Houge připravil speciálně pro pražskou Bold Gallery výstavu Temple of Light. Uvádí zde své dva nové fotografické cykly, v nichž hlavní roli hrají vzácná vycpaná zvířata, lidské ostatky a oheň. Prostřednictvím první série fotografií Residence of Impermanence umělec zkoumá vztah mezi lidstvem a přírodou pálením vysoce ceněných zvířecích vycpanin. Ve druhé sérii Vanitas pracuje se zapálenými lidskými kosti a připomíná vzácnost života. Jeho fotografie budou k vidění v Bold Gallery od 20. října do 19. listopadu 2022. Vstup pro veřejnost je zdarma.

Vernisáž výstavy Temple of Light norského fotografa Christiana Hougeho

KDY: čtvrtek 20. 10. 2022 od 19.00 hodin

KDE: Bold Gallery, U Měšťanského pivovaru 6a, Praha 7

VÝSTAVA: 20. 10. – 20. 11. 2022

