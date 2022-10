Hrivňák/Bouška/Janoušek & Artichokes (IT)

Trio „chlapů z Povodí Ohře“ zve na křest debutové nahrávky své další kapely, a poblahopřát přijedou i rozevlátí italští post-rockeři. Hrivňák / Bouška / Janoušek (CZ): "It´s easier to listen to our music than to our bullshit." Trio oproti svým dalším kapelám tady hraje mnohem více groovy a odlehčeně, méně zabrušuje do depresivních témat a výsledkem je prosluněný a radostný rock´n´roll. Debutové album Playhouse nahráli ve studiu spolu s Amákem, a na jaře vyšlo digitálně a na CD, s podzimem je tu i vinyl. Artichokes (IT): Trio z Turína se samo označuje jako "Ligursko-americko-italský, alternativní, psychedelický post-rock". Na konci roku 2015 debutovali albem A Wish Is​.​.​., loni v květnu k němu přidali dvojku Flashbulbs.