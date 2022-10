V Metropoli na váš čekají workshopy i autogramiáda foodblogerky

Na třetí říjnový víkend si pro své návštěvníky přichystala Metropole Zličín další zajímavé a poučné akce v rámci Festivalu udržitelnosti, který probíhá celý měsíc. Jeho cílem je návštěvníky a návštěvnice informovat a inspirovat k větší šetrnosti k životnímu prostředí. V sobotu 15.10. se v Metropoli Zličín uskuteční workshop vzájemné spolupráce Odpovědných dílen M-Ocean a ProVeg Česko. Akce s názvem Budoucnost na talíři se zaměří na zdravé a chutné recepty z lokálních a rostlinných ingrediencí. ProVeg je mezinárodní neziskovou organizací, která si klade za cíl zvyšovat povědomí o výběru potravin a transformovat globální potravinový systém nahrazením živočišných produktů rostlinnými nebo kultivovanými alternativami, s ohledem na budoucnost lidí, zvířat i celé planety. Pro účastníky a účastnice workshopu nachystala aktivity, které jim nabídnou možnost nahlédnout do tajů rostlinné stravy, i možnost zapojit se do Veggie Challenge - 30denní výzvy, která pomohla již více než 500 tisícům lidí stravovat se více rostlinně.

Na to, jak začít s rostlinnější stravou neexistuje žádný zaručený recept, ale přesto má ProVeg pro zájemce a zájemkyně několik rad. „Záleží na každém, někdo preferuje rovnou skočit do čistého veganství, někdo pozvolnější postup. Ze začátku je dobré třeba jen změnit přístup k masu a přestat ho považovat za hlavní součást jídla, ale spíše jako jeho doplněk. Dobrým startem je také přihlášení se do naší výzvy Veggie Challenge. Účastníci a účastnice dostávají pravidelné e-maily s odkazy na zajímavé články, tipy na recepty a veggie produkty a mohou také využít toho, že mohou kdykoliv poslat e-mail s prosbou o radu či podporu své koučce. Do Veggie Challenge je možné přihlásit se kdykoliv,“ uvádí manažerka Veggie Challenge Tereza Trávníčková. „Dle výživových institucí je správně sestavená rostlinná strava nutričně adekvátní a může zajistit všechny potřebné živiny v každé fázi života, včetně období dětství, dospívání, těhotenství i kojení. Klíčové je, aby byla strava správně sestavená, tedy aby byla pestrá a zahrnovala vedle obilovin, zeleniny a ovoce i luštěniny, ořechy a semínka a spolehlivé zdroje vitaminů B12 a D,“ doplňuje. Na workshopu M-Ocean se také dozvíte jak na výrobu papírových semenáčků pro vaše bylinkové záhonky. Květináčky na klíčení lze totiž udělat nejen ze starých knih nebo novin, ale i starších zavařovaček. Právě upcyklace zavařovaček je ústředním tématem celého workshopu. Pomocí gravírovacího pera si na ně návštěvníci a návštěvnice Metropole Zličín budou moci vytvořit vlastní design. V sobotu 15. října se můžete těšit také na Nikoletu Kováčovou alias Surovou dcerku a autogramiádu její nejnovější kuchařky Slovegán 3.

Na centrálním náměstí obchodního centra bude také po celou dobu festivalu k vidění výstava REkrabiček a REkelímků – prvního českého systému vratných a znovupoužitelných obalů na jídlo. Workshopy a bohatý program budou v Metropoli Zličín probíhat každou říjnovou sobotu od 14:00 do 17:00 a budou pro členy a členky věrnostního programu zcela zdarma. Do věrnostního programu se lze zaregistrovat na webových stránkách Metropole Zličín. Instalace s informacemi od neziskových organizací budou k vidění vždy po celý týden, a to od 9:00 do 21:00.