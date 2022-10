Songs of the Soul - koncert meditativní hudby

Zveme vás na výjimečný hudební zážitek, který utiší Vaši mysl a dá čistou radost Vašemu srdci. Vstup je bezplatný se vstupenkou, kterou lze získat vyplněním formuláře na oficiálních stránkách koncertu songsofthesoul.cz. Koncert Songs of the Soul nabídne večerní program zahraničních profesionálních i amatérských hudebníků, kteří se originálními interpretacemi mantrických skladeb snaží podělit o hlubší vnímání pravé podstaty lidského života na základě prožitku vnitřního míru, světla a harmonie.

Koncert Songs of the Soul navazuje na tradici Mírových koncertů Sri Chinmoye (1931 – 2007), který prostřednictvím vlastních hudebních skladeb a mantrických písní sdílel s lidmi po celém světě své prožitky hlubokého vnitřního míru a poznání. Jeho vystoupení bylo vždy něčím víc než jen vnějším představením. Bylo především zážitkem a proudem společné meditace, na němž se podíleli všichni posluchači. „Je to prostřednictvím hudby, jak můžeme v mžiku oka zakusit pocit univerzální jednoty.“ – Sri Chinmoy