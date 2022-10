Reison Kuroda: Shakuhachi Unlimited

Hudba, kterou jste neslyšeli!

Světový virtuóz Reison Kuroda zahraje hudbu současných japonských skladatelských hvězd vytvořenou pro jeho jedinečný nástroj – flétnu shakuhachi [šakuhači].



Uslyšíte hudbu spojující zenovou estetiku s progresivní tonalitou. Zažijete křehkou krásu pomíjivosti v sepětí s tempem japonských velkoměst. Reison Kuroda je úchvatný hudební průzkumník, na té nejvyšší úrovni. Objednává nové skladby a do určité míry tvaruje směřování jeho nástroje v Japonsku i ve světě.

Jeho první český koncert ozdobí světová premiéra Soni Vetché pro shakuhachi, hlas (Annabelle Plum) a violoncello (Balázs Adorjan), libreto Marie Iljašenko. Zazní také japonská duchovní hudba, jež mezinárodně proslavila flétnu shakuhachi.

Koncert je součástí série NEIRO Unlimited, která se zaměřuje výhradně na špičkové mezinárodní hudebníky, kteří své regionální nástroje používají v soudobé hudbě.

Koncert pořádá NEIRO Association for Expanding Arts z.s. pořadatel International Shakuhachi Festival Prague a Národní galerie v Praze, za podpory MKČR a města Prahy. Partnerem koncertu je Českojaponská společnost a GoOut.cz.

Reison Kuroda

Reison Kuroda studoval hru na shakuhachi s Aoki Reiboem II. a s Aoki Reiboem III., nositelem titulu Národní žijící poklad. Kuroda vystudoval humanitní vědy na Waseda University a získal magisterský titul na Tokijské národní akademii (Tokyo Geijutsu Daigaku, Tokyo GEIDAI) v oboru japonské tradiční hudby. V roce 2016 získal nejvyšší ocenění na soutěži Hidenori Tone a jeho recitál uvedla japonská státní televize NHK. V roce 2018 získal nejvyšší ocenění na World Shakuhachi Festival Competition v Londýně. První album jeho Hogaku Quartetu Teruyuki NODA Works for Japanese Instruments (2011) získalo široký ohlas v hudebních magazínech a odborných žurnálech.

Jako sólista uvedl se symfonickým orchestrem světovou premiéru Roaming Liquid for Shakuhachi and Orchestra skladatele Kazutomo Yamamota v Tokyu v roce 2015.

Vystupoval, například, na Ars Musica v Belgii (2016) jako sólista v Toru Takemitsuových November Steps a v Claude Ledouxově symfonickém S(hakuh)achi Co(ncert).

Reison Kuroda je členem japonského all-star souboru Shakuhachi 5 spojujícím největší hvězdy flétny shakuhachi nastupující generace.

https://www.reisonkuroda.com/