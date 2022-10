Palm Off Fest - The Game

Lidé, kteří se vydali na cestu přes půl světa, aby unikli válkám, pronásledování, násilí a drtivé chudobě, nazývají posledních několik set kilometrů své cesty z Bosny a Hercegoviny do cíle v Evropské unii anglickým slovem The Game (hra).

Tato hra nemá žádná pravidla, žádné zákony, neomezené policejní pravomoci, stále brutálnější násilí, rostoucí nebezpečí, zmenšující se příležitosti a stále vzdálenější cíl cesty... Mnoho lidí to zkouší mnohokrát, třeba dvacetkrát nebo třicetkrát: jednou se jim to musí podařit.

Pro mnohé hra končí fatálně. Podle dostupných údajů přišlo na slovinských hranicích o život zatím asi dvacet lidí.

