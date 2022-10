Dermot Kennedy v Praze

Jeho citlivé hity Better Days a Paradise obletěly svět. Jeden z nejúspěšnějších irských hudebníků Dermot Kennedy teď poprvé přijede do Prahy. Fanouškům se představí v rámci turné k chystanému druhému albu Sonder – to pojmenoval podle pocitu, který hudebníka poslední měsíce provázel, a který vystihuje úzkost z vědomí, že každý náhodný kolemjdoucí žije stejně komplikované životy jako my sami.

