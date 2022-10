Girli v Praze

Extravagantní Girli se vrací do ČR. Jak sama zpěvačka říká: „Pokud o něčem napíšete, že je to „holčičí“, nezní to zrovna moc silně,“ říká čtyřiadvacetiletá Milly Toomey. „Má to pejorativní nádech. Chtěla jsem tohle slovo vzít a zeptat se – proč? Chtěla jsem začít zas dělat růžový punk a získat pro sebe tu „holku“ zpátky.“

Postupně si vytvořila image, která je stejně tvrdá, jak jen může slovo „holka“ působit měkce: „Když jsem s Girli začínala, říkala jsem si, že je mi u prdele, co si kdo myslí. Ale ve skutečnosti mi na tom tehdy záleželo. Byla pro mě velká věc na tohle přijít a zjistit, že je v pořádku být zranitelná.“ Girli přijede do Prahy. V Bike Jesus vystoupí 16. dubna 2023.

VÍCE INFORMACÍ ZDE