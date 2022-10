Halloweenský večer pro děti

Pojď si užít Halloweenský večer plný zábavy! Čeká na tebe 7 hrůzostrašných úkolů, za jejichž splnění získáš zaslouženou odměnu. Událost je otevřena pro veřejnost, tak vezmi kamarády a přijď si užít večer do naší loděnice! A když se ti s námi bude líbit, budeme rádi, když se k nám rovnou přidáš. Akce je určená pro děti od 7 do 14 let!