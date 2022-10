Federico Díaz, Milena Dopitová, Michal Škapa a Krištof Kintera

10 let Signal Festivalu očima českých umělců. Signal pozval do CAMPu ty, kteří během minulých ročníků prozářili Prahu. Tvůrci, kteří se ve své praxi zaměřují i na jiné oblasti než světelné umění, budou hovořit o své osobní zkušenosti s tvorbou instalace ve veřejném prostoru, která je navíc dočasná a po krátkou dobu vystavena velké pozornosti diváků. Jak si s takovou výzvou poradili, co pro ně znamenala v kontextu celé jejich tvorby a jak na festival vzpomínají?

A jak vnímají aktuální situaci na poli současného umění a české scény, jejíž jsou součástí?

