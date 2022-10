Nový Hlavák

Kdo promění vstupní bránu našeho města? Odborná komise vybrala pět architektonických týmů do dalšího kola soutěžního dialogu na revitalizaci parku Vrchlického sady, novostavbu tramvajové trati Muzeum – Bolzanova a rekonstrukci nové odbavovací haly Hlavního nádraží. Mezí postupující patří West 8 Urban Design and Landscape Architecture B.V., Henning Larsen Architects A/S, Chybik + Kristof + Civitas, re:architekti + baukuh studio associato + Yellow Office di Francesca Benedetto a Miralles Tagliabue EMBT S.L.P. + OCA architects Prague. Jejich zástupce přivítáme v listopadu v CAMPu. Jak jednotlivé ateliéry fungují? A jak přemýšlí o své práci?

