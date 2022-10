Jak vznikají prostory, ve kterých chtějí lidé trávit svůj čas? Jak dočasné intervence vytvářejí přívětivá místa se silnou identitou? Města potřebují účinné nástroje k adaptaci – zejména v době rostoucí sociální, ekonomické a environmentální nejistoty. Přijďte se podívat na sérii prezentací a odbornou panelovou diskuzi Meanwhile City: Jak dočasné intervence vytvářejí přívětivá místa se silnou identitou, novou publikaci studia Milk. VÍCE INFORMACÍ ZDE

Více informací o akci Meanwhile City: How to create welcoming places na www akce

Konání akce a případná bezpečnostní opatření ověřujte prosím přímo u pořadatele. Vzhledem k mimořádné situaci nemá redakce kapacitu na průběžnou kontrolu, zda nebyla akce zrušena či přeložena. Děkujeme za pochopení.