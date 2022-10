Pálenka fest - první ročník největšího festivalu tuzemských řemeslných destilátů

Lihovárek.cz, největší prodejce tuzemských řemeslných destilátů, pořádá první ročník festivalu pálenek v Česku. Pálenka fest, unikátní událost podporující české lihovarnictví, proběhne 8. října v Pražské tržnici v Holešovicích. Návštěvníci budou mít možnost na jednom místě ochutnat ty nejlepší produkty, které u nás vznikají, a to včetně několika novinek. Vedle klasických ovocných pálenek bude k dispozici například rybízovice, oskerušovice či malinovice a destiláty z exotického ovoce. Degustací budou navíc provázet sami destilatéři, jako Kamil Kutina, Martin Žufánek nebo Robert "Bob" Urbánek. Jedním z hlavních bodů programu festivalu bude i vyhlášení výsledků soutěže Pálenka roku. Majitelé internetového obchodu Lihovárek.cz, který je orientovaný výhradně na prodej tuzemských řemeslných destilátů, Jakub Gottwald a Zdeněk Linc, se kromě distribuce věnují také poslání v podobě podpory lokálních lihovarů a zlepšování reputace pálenek v české společnosti. To se letos rozhodli šířit i prostřednictvím prozatím největší události zaměřené na destiláty v České republice – Pálenka festu. „Pálenka fest je jednou z cest, kterou jsme se vydali za cílem podpořit české lihovarníky, edukovat o významu jakosti konzumovaného alkoholu a posílit pozitivní vnímání českých destilátů v naší společnosti. Rádi bychom návštěvníkům ukázali, že v tuzemsku vznikají vysoce kvalitní produkty a pomohli bořit mýty o tom, že zahraniční rum či whisky je lepší volba než česká pálenka,“ představuje myšlenku festivalu Jakub Gottwald, který je zároveň členem představenstva Unie Destilatérů. Pálenka fest bude především o propojení dodavatelů těch nejkvalitnějších českých destilátů a likérů se zákazníky a seznamování se s kulturou českého lihovarnictví. Zúčastní se ho na 30 vystavovatelů, mezi nimiž se objeví jak velké a známé značky, tak menší, jako například Zámecké sady Chrámce, Baron Hildprandt, Pálenice Zubří nebo Garage22.

Unikátní bude Pálenka fest proti jiným festivalům podobného typu i tím, že zde návštěvníci přijdou do kontaktu se samotnými lihovarníky, kteří je provedou řízenou degustací. Miroslav Motyčka zastupující Rudolfa Jelínka představí své ovocné destiláty, Martin Žufánek provede absintový rituál, Lukáš Andrlík z Destilérky Svach povede degustaci Old Well whisky a na prezentaci kvalitních ginů se zaměří například Robert Urbánek, zakladatel Little Urban Distillery. Vystavovatelé na Pálenka festu představí víc jak 300 tuzemských produktů, hlavní zastoupení přitom budou mít pálenky z ovoce.

„Mezi největší unikáty, které budou na festivalu k ochutnání, rozhodně patří pálenky z exotických plodin, jako je ananas, banán a mango. Ty si pálí sami dodavatelé ovoce, a to většinou z kusů, které se nepodaří prodat obchodním řetězcům. Takhle vypadá cirkulární ekonomika v nejlepší praxi,“ uvádí Jakub Gottwald. Kromě ovocných destilátů budou k ochutnání i české řemeslné giny, whisky a vůbec první v Česku vyprodukovaný agricole rum. Důležitou součástí festivalu je také první ročník soutěže Pálenka roku. V kategorii ovocných destilátů se mezi sebou utkají například slivovice, hruškovice a meruňkovice, ale také pivovice. Samostatnou soutěžní skupinu tvoří gin. Hodnocení whisky bude rozděleno do podkategorií hotové whisky a new make spirit. Nejlepší destiláty na českém trhu ohodnotí den před akcí odborná porota, která bude tvořena desítkami expertů. Vyhlášení vítězů proběhne na festivalu.

Pálenka fest budou kromě degustací provázet populárně naučné přednášky. Návštěvníci se na seminářích s předními českými odborníky seznámí s výrobou destilátů, surovinami či udržitelností pěstování ovoce a výroby. Festival proběhne 8. října od 10:00 do 20:00 v Pražské tržnici v Holešovicích. Lístek lze zakoupit v předprodeji na stránkách www.palenkafest.cz. Pálenka fest zaujme plochu 2000 m2 a bude tematicky rozmístěn do dvou hal, které od sebe oddělí zóna s několika gastro stánky a hudebním pódiem. Platit se bude speciální festivalovou měnou, kterou si hosté mohou na místě zakoupit pomocí platební karty i hotovosti. O společnosti Lihovárek.cz, s.r.o. Internetový obchod s alkoholem Lihovárek.cz, s.r.o. vznikl v roce 2017.

Reálně pak projekt pod taktovkou Zdeňka Lince a Jakuba Gottwalda začal fungovat od poloviny roku 2019, kdy statisícový obrat firmy vzrostl na 5 milionů korun. Následujícího roku vystoupal na 15 milionů a v loňském roce činil 20 milionů korun. Lokálním lihovarům pomáhá Lihovarek.cz nejen s odbytem produktů, ale díky zkušenostem z online světa i s propagací značky. Odkaz na fotky, které lze použít: https://drive.google.com/drive/folders/1orjZphyYMo0O23gpor_AT4L5n7OaCxhL