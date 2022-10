Jamaron – Generace Tour

Kapela Jamaron vydala na jaře letošního roku nové album Generace. To pokřtila v dubnu v pražském Lucerna Music Baru. Album mezitím obehrála na spoustě festivalech a teď s ním opět přijíždí do Prahy. Tentokrát do Malostranské besedy! Těšit se můžete jak na nové písně, tak na průřez celým repertoárem. Čeká vás nezapomenutelný rockový večírek s jednou z nejnadějnějších rockových kapel u nás.