Krampus show na Výstavišti

Nenechte si ujít jedinečnou a děsivou Krampus show v Malé sportovní hale a užijte si peklo plné temných postav. Takové v Praze dosud nebylo!





Do Malé sportovní haly na Výstavišti zavítá více jak 60 krampus čertů z proslulých rakouských průvodů. Na akci s ďábelskou atmosférou můžete očekávat i program v podobě ohňového vystoupení skupiny Pyroterra a hudební doprovod Dje. Předpověď počasí sledovat nemusíte, v Malé sportovní hale na vás pršet ani sněžit nebude!



Akce je rozdělená na odpolední „Krampus family show“ a večerní „Krampus night show.“



Krampus family show od 16:00–18:00 hod. – je vhodná pro rodiny s dětmi ve věku 3–15 let a představí se na něm 30 krampus čertů i andělé. Během odpoledne si můžete s dětmi na Střídačce vyrobit masku na kreativním workshopu.



Krampus night show od 20:00–22:00 hod. – je určená pro dospělé a děti od 10 let, po celou dobu bude probíhat pyrotechnická a ohňová show. Večer bude řádit 60 krampus čertů a programem bude provázet Dj.



Focení s Krampus čerty 11:00–18:00 hod. – zarezervujte si Krampus čerty jenom pro sebe a pořiďte si s nimi originální selfie. Fotit se může max. 5 osob po dobu 10 min.



Přijďte se bát na Výstaviště!