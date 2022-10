Víkend plný slev a VIP hostů v Centru Černý Most: Holky z 3v1 a Dva tátové

Se startem podzimu si Centrum Černý Most připravilo tradiční akci se slevovou knížkou v období od 13. do 16. října. Slevovou knížku seženete na stránkách centra nebo přímo v pasáži, pak už jen stačí vyrazit na lov do vašich oblíbených obchodů. Kromě výhodných nákupů na vás ale také čeká zábavný víkendový program na centrálním náměstí plný workshopů, fashion stánků, soutěží o dárky, a hlavně VIP hostů. Dorazí Dva tátové se svou knihou a dámy z 3v1 se svým ikonickým merchem. Co vás všechno čeká?

Sobota 15. října • Od 11 do 19 hodin budou na Centrálním náměstí k dispozici stánky s oblečením, doplňky, šperky nebo hračkami. • Od 11 do 14 hodin si všichni milovníci tvoření přijdou na své na workshopu macramé neboli textilní techniky vázání uzlů pod taktovkou www.ivetinyuzliky.cz (kapacita je 8 osob na jeden turnus a je zapotřebí se registrovat předem). • Od 14 do 16 hodin do centra zavítají influenceři Dva tátové, kteří společně vychovávají své dcery, dvojčata Marušku a Adélku. Se svými sledujícími sdílí radosti i strasti rodičovství, provozují originální hračkářství a jsou také autory knih pro rodiče i děti. Na místě si budete moci poslechnout čtení z jejich knihy, vyfotit se s nimi nebo si knihy a hračky z jejich hračkářství prohlédnout a zakoupit.

O vybranou knihu bude možné na místě soutěžit. Stánek s jejich zbožím bude k dispozici po celý den.

Neděle 16. října • Od 11 do 19 hodin budou na Centrálním náměstí k dispozici stánky s oblečením, doplňky, šperky nebo hračkami. • Od 11 do 14 hodin si na DIY workshopu můžete vyrobit vlastní originální náramky a náušnice. • Od 14 do 16 hodin budou přítomné dámy z 3v1: Nikol Leitgeb Štíbrová, Veronika Arichteva a Martina Pártlová. A pokud je alespoň trochu znáte, určitě víte, že o zábavu bude rozhodně postaráno. Holky budou mít po celý den na místě stánek se svou kolekcí oblečení, která se vyznačuje jejich ikonickými hláškami. Jejich zboží si můžete u stánku pohodlně vyzkoušet a případně zakoupit. O jejich kousky se bude na místě také soutěžit. Nákupní víkend také doplní zábavná 3D fotostěna a doprovodná hudba. A pokud jste soutěživí, neváhejte také sledovat sociální sítě Centra Černý Most, kde můžete vyhrát dárkové karty na nákupy a další hodnotné dárky od zapojených prodejců!