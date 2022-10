Naučte se vytvářet méně odpadu a tím šetřit životní prostředí se Zerowasters

Druhý říjnový víkend proběhnou další workshopy Festivalu udržitelnosti v Metropoli Zličín. Trvat budou až do konce měsíce každou sobotu od 14:00 do 17:00. Workshopy mají za cíl informovat a inspirovat zákazníky k větší šetrnosti k životnímu prostředí. Sobota 8.10. bude v režii neziskové organizace Zerowasters. Ta se zaměřuje na redukci odpadu v našich každodenních životech a stojí také za prvním bezobalovým obchodem v Česku. Návštěvníkům představí koncepci založenou na pyramidě 5Z – zamítni, zredukuj, zužitkuj, zrecykluj a zkompostuj. Na tvůrčím workshopu s názvem Zkoušíme žít bez odpadu se naučíte vyrábět z obyčejných sklenic vkusné dózy, vázičky a svícny.

Na místě budou k přečtení připraveny i informace o tom, jak chytře, šetrně a udržitelně šetřit vlastní zdroje i přírodu a také praktické tipy a triky, jak ve svém životě vytvářet méně odpadu. Dozvíte se také jak nahradit jednorázové věci těmi znovupoužitelnými. Obaly patří mezi jednorázové výrobky, nejčastěji jednorázové plasty, které koupím, jednou použiji, vyhodím. Když se tomuto chování chci vyhnout a nakoupit například drogerii bez obalu, jde to vůbec? Podle Zerowasters ano. „Nakupuji tam, kde nabízí drogerii bez obalů - např. stáčenou, sypanou anebo tuhá mýdla, která představují základ drogerie i mycí kosmetiky, stačí pár drobných změn v přístupu. Mnohé bezobalové výrobky jsou navíc lokální,“ říkají zástupci organizace. Podle nich je také důležité využívat alternativy k jednorázovým plastovým obalům jako jsou sáčky a tašky. „Cokoliv, co použiji vícekrát, je dobrou alternativou. Kterákoliv nádoba nebo pytlík, který již mám doma a mohu ho tím pádem znovu použít je alternativou k jednorázovým plastům. Mohou být také plastové, důležité je, že již nejsou jednorázové a tím pomáhají snižovat množství odpadu. Dalšími materiály jsou papírové nebo látkové sáčky nebo třeba zavařovací sklenice či různé krabičky. Každý materiál má své plusy a mínusy,“ uvádí zástupci Zerowasters. Na centrálním náměstí obchodního centra bude také po celou dobu festivalu k vidění výstava REkrabiček a REkelímků – prvního českého systému vratných a znovupoužitelných obalů na jídlo. Tuto sobotu budete mít možnost potkat se se stánkem organizace. Workshopy a bohatý program budou v Metropoli Zličín probíhat každou říjnovou sobotu od 14:00 do 17:00 a budou pro členy věrnostního programu zcela zdarma. Do věrnostního programu se lze zaregistrovat na webových stránkách Metropole Zličín. Instalace s informacemi od neziskových organizací budou k vidění vždy po celý týden, a to od 9:00 do 21:00.