Atalhos (BR), Tamara

Podmanivou popovou psychedelii na jejím prvním evropském turné doprovodí jeden z největších tuzemských objevů poslední doby, čerstvá a svěží písničková sestava z Českých Budějovic, která si přiveze i své záříjové debutové album. “A delight to listen to… reminiscent of The War on Drugs” ROLLING STONE “Brazilian band Atalhos is one of the best bands I have come across… something to get completely lost in” THE LUNA COLLECTIVE

Brazilská skupina ATALHOS ze Sao Paula osciluje mezi dream popem a návykově melodickou psychedelií s kořeny u sedmdesátkového glam rocku, jaký hrával třeba Marc Bolan s T.Rex. Aktuálně přijíždějí na své první turné do Evropy s čerstvým, v únoru vydaným albem A Tentação do Fracasso (The Temptation of Failure), o jehož finální mastering se postaral respektovaný Greg Calbi, s kreditem spolupráce s Tame Impala, Davidem Bowiem nebo s The War On Drugs. Reakce pak hovoří o "...snoubení měňavkovitých odlesků The War On Drugs nebo Wild Nothing s naechovanými doteky hudby Bruce Springsteena z 80. let a jemnou velkolepostí Arcade Fire." Nahrávku vydali u barcelonského labelu Costa Futuro, a vytvářejí na ní snové krajiny jako portály do jiných dimenzí.

Kombinace navrstvených kytar, syntezátorů a rytmických smyček spolu se záměrně sentimentálními texty vzbuzuje jak překvapivou přirozenost, s jakou hudba plyne, tak i určitý pocit subtilní majestátnosti. Spolu s Atalhos zahraje jedne z největších tuzemských senzací poslední doby, "girl-power-sentimental-pop" formace TAMARA, která má aktuálně venku srpnový debut nazvaný Anderson. Ten prý "zachycuje nadšení i zklamání z přátelství a rodinných vztahů, neopětovaných i vyčpělých lásek."