Den architektury v Laufen space Prague

Den architektury každoročně láká k návštěvě příznivce architektury a designu po celé republice. Během letošního ročníku s názvem Nebourej, transformuj! můžete opět navštívit bývalý hotel Gráf, novobarokní budovu se secesním foyer a dechberoucím výhledem na Prahu. „V našem showroomu LAUFEN space Prague v přízemí budovy se pak v sobotu 1. října od 15 hodin můžete zúčastnit workshopu tvorby z papíru s Terezou Hradilkovou, zakladatelkou studia Porigami,“ zve Iva Šedivá, vedoucí marketingové komunikace Laufen CZ s tím, že k vidění je zde aktuálně i výstava Nory B. Vláškové s názvem Obrázky pro přátele.

Dnes moderní administrativní budova postavená roku 1896 na místě zbouraných pražských hradeb sloužila nejprve jako bytový dům s kavárnou v přízemí. O dva roky později ji zakoupil Alfred Gráf a přeměnil ji na hotel. Mezi roky 2003 a 2017 zde proběhly rekonstrukční práce a budova byla konvertována na moderní administrativní centrum.

V sobotu 1. 10. od 13. hodin se můžete přijít podívat na komentované prohlídky budovou, včetně výstavy historických fotografií v přízemí, ale i výjimečného výhledu na Prahu ze střechy domu.

Porigami Terezy Hradilkové

Od 15. hodin pak v přízemí budovy, v pražském showroomu LAUFEN space Prague, můžete zjistit, jak pracovat s papírem a vytvářet praktické, krásné i zábavné umělecké kousky. To jediné, co je k tomu potřeba, je papír, svorky a trochu trpělivosti! Přijďte se přesvědčit, co všechno se dá vytvořit z listu papíru pouhým ohnutím a secvaknutím.