Arta Jekabsone Quartet (USA)

Jazzová zpěvačka, skladatelka a aranžérka Arta Jekabsone pochází z Pobaltí, konkrétně z Lotyšska, ale již mnoho let žije v New Yorku. Skvěle se umístila v několika pěveckých soutěžích: získala mimo jiné 1. místo na Montreux Jazz Voice Competition ve Švýcarsku (2016), 2. místo na MidAtlantic Jazz Voice competition (2017) a 3. místo na Ella Fitzgerald International Vocal Competition (2019).

V rodném Lotyšsku absolvovala konzervatoř. V USA pak následně vystudovala obor Jazz and Contemporary Music na The School of Jazz and Contemporary Music a poté obor Arts Management na The New School v New Yorku (2018-2020). Kromě jazzu se věnuje i interpretaci lotyšských lidových písní, kromě zpěvu hraje i na housle. Jejími hudebními vzory jsou Ella Fitzerald, Nina Simone, Marvin Gaye, Flora Purim, Bobby McFerrin, Chick Corea a Kurt Rosenwinkel. Na svém prvním vystoupení v Jazz Docku zazpívá plnokrevný moderní jazz za doprovodu skvělé kapely!