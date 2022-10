Philip Lassiter – funkový trumpetista s kořeny v gospelu a dlouholetý spoluhráč Prince.

Virtuózní jazzman, skladatel i aranžér přispěl na celkem 11 alb oceněných Grammy a spolupracoval s desítkami ikon, jako například Roberta Flack, Queen Latifah, Al Jarreau, Stevie Wonder a členové Snarky Puppy. Stejně jako Aretha Franklin začal svoji hudební dráhu v kostele, ovšem nikoli jako zpěvák, ale varhaník, aranžér a sbormistr. Narodil se v Alabamě jako syn kazatele, v Dallasu se propojil se zakládajícími členy skupiny Snarky Puppy, která je dnes tou nejprogresivnější veličinou amerického funku. Své poslední album, Live in Love, natočil se špičkovými hráči světového renomé: David Paich (klávesy, Toto), Mono Neon (basa, Prince), Bobby Sparks (klávesy), Robert “Sput” Searight (bicí) a Mark Lettieri (kytara, všichni Snarky Puppy), Jeff Coffin (saxofon, Bela Fleck & The Flecktones, Dave Matthews Band), Ricky Peterson (varhany, David Sanborn, Prince), Nikki Glaspie (bicí, Beyonce).