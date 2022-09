Elena Sonenshine sings with the swing band: Best of Swing & Jazz Standards

To nejlepší ze swingové klasiky v podání okouzlující Eleny Sonenshine, která svým projevem a temperamentem připomíná Ellu Fitzgerald. Ti nejlepší hudebníci z Čech i Maďarska doprovodí Elenin hlas plný síly i něžnosti, který si každý příznivec dobré hudby zamiluje.

