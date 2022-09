Tribute to Giants of the Saxophone (Coltrane, Gordon, Rollins, Parker, Getz)

Připravili jsme si pro Vás nový a ojedinělý hudební projekt věnovaný největším saxofonistům.

Těšit se můžete na večer plný libozvučných tónů, které Vás přenesou do období druhé poloviny minulého století.

Jedině v Redutě!

Pro připomenutí:

Nejvlivnější jazzman 50. - 60. let známý pro své skladby: In A Sentimental Mood, My Little Brown Book, My One And Only Love nebo Blue Train. John Coltrane alias Trane byl známý americký jazzový saxofonista a skvělý skladatel. Opsal se do hudebního světa svým neojedinělým talentem.

Dexter Gordon, přezdívaný jako Long Tall Dexter. Muž, jenž v 50. letech vydal úspěšnou desku nesoucí jeho jméno a podíleli se na ní umělci s velkým U jako byl Nat King Cole či Harry Edison. Kdo by neznal slavnou fotografii z roku 1948, kdy si Dexter vychutnává cigaretu během svého vystoupení.

Jeden z nejdůležitějších a nejvlivnějších umělců, který patří do postbebopové éry. Řeč je o držiteli několika cen Grammy – Sonny Rollinsovi. Můžete se těšit na skladbu St. Thomas, jež pochází z hromadného hudebního díla Saxophone Colossus.

Charlie Parker, pro mnohé známý jako Yarbird. Přezdívku získal díky příhodě, která se udála během zpáteční cesty z turné, kdy omylem srazil kuře. Ikona hipsterské komunity stála u zrodu bebopu.

Americký saxofonista Stan Getz, který se proslavil od počátku své kariéry tím, že vystupoval s orchestrem Woodyho Hermana. Skladby: The Girl From Ipanema či Corcovado byly použity v mnoha filmových snímcích.