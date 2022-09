Dědicem a skvostným interpretem newyorského dixielandu je bezpochyby kapela J. J. Jazzmen, která už vystupovala úspěšně na mnoha místech po celém světě. V březnu a v červnu roku 2000 vystupoval v Praze a Berlíně s J.J. Jazzmen vzácný host, bývalý Armstrongův spoluhráč, člen jeho “All Stars”, klarinetista Joe Muranyi.

Více informací o akci The Best Jazz from New Orleans: J.J. Jazzmen na www akce

Konání akce a případná bezpečnostní opatření ověřujte prosím přímo u pořadatele. Vzhledem k mimořádné situaci nemá redakce kapacitu na průběžnou kontrolu, zda nebyla akce zrušena či přeložena. Děkujeme za pochopení.