Japonsko – země vycházejícího slunce

Ochutnejte tajemství japonské kultury! Zjistěte, co všechno nabízí poslední impérium na světě, v němž se mísí dlouhověká historie s cválajícím pokrokem. Vstupte do země vycházejícího slunce, na každém kroku narazíme na pozoruhodné kontrasty! Seznamte se se zemí, která považuje srnky za posvátné, v níž můžete ochutnat přes 80tisíc druhů ramenu, kde lidé ráno hromadně cvičí před prací a kde je šlofík během pracovní doby odměnou za usilovnost. Do světa japonských zvyků a tradic nás vezme zkušená cestovatelka Katarína Líšková.

Katarína Lišková

vystudovala vysokou školu ve Španělsku. K cestování se dostala s pracovní nabídkou v Indii. Po roku se odtamtud její cesty rozběhly po světě. Téměř deset let strávila mezi Kubou a Mexikem a dalšími latinskoamerickými zeměmi. Kromě toho cestuje do dalších zemí, nejvíce do Japonska, na Madagaskar, do Singapuru, Thajska či JAR.