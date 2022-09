Jaromír Weinberger: Švanda dudák

Na jeviště Národního divadla se vrací po osmdesáti devíti letech pohádková opera Jaromíra Weinbergera Švanda dudák. Dílo, jež hrála newyorská Metropolitní opera nebo londýnská Covent Garden, připravil autor jedné z historicky nejúspěšnějších inscenací Národního divadla – Mozartovy Kouzelné flétny – režisér Vladimír Morávek a hudebně jej nastudoval Zbyněk Müller. Zpěvohra Švanda dudák s podtitulem Ďábel prohrál, lituje podle populární báchorky Strakonický dudák aneb Hody divých žen Josefa Kajetána Tyla je pohádkou se vším všudy – s nekomplikovaným příběhem, ryzími charaktery na straně dobra či zla a samozřejmě se šťastným koncem, vše podpořeno líbeznými melodiemi, mistrně zvládnutými fugami i velkolepým závěrem s citací krásné české písně Na tom našem dvoře. Pohádka o lásce a kouzelných dudách byla po premiéře v roce 1927 přeložena do sedmnácti jazyků a obletěla doslova celý svět z Prahy přes Vídeň, Berlín, Mnichov, londýnskou Covent Garden, Metropolitní operu v New Yorku až po Buenos Aires. Skvělý tip na rodinné představení ve snové režii Vladimíra Morávka! Opera v češtině s anglickými titulky. Pro děti od 10 let. Projekt je součástí cyklu Musica non grata finančně podpořeného Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo v České republice.