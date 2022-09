Bad Omens v Praze

Bad Omens míří do Prahy! Večírek za doprovodu speciálních hostů Ghøstkid a Oxymorrons proběhne 11. února 2023 v Lucerna Music Baru.

Americká metalcore parta Bad Omens je na scéně už od roku 2015 a českým fanouškům, natož pak těm našim na Rock for People, nejsou ani v nejmenším cizí. Už několikrát jsme se přesvědčili, že v případě jejich show se máme rozhodně na co těšit. Na nadcházející turné navíc přivezou i nové, letos vydané album The Death of Piece of Mind.

