The Tchendos v Praze

Před pěti lety slavili dvacet roků na scéně a rozjeli po střechu naplněný Lucerna Music Bar. Letí to a už 13. listopadu se The Tchendos vracejí na místo činu, aby zde oslavili čtvrtstoletí. Mezitím ale nelenili a pracovali na nových věcech, ve kterých se drží svého charakteristického elektronického stylu. Po dvouleté koncertní pauze se The Tchendos vracejí na pódia a rovnou s tímto narozeninovým večírkem. Zaznějí skladby z posledních let (třeba Paranoia střední věk, se kterou kapela v roce 2019 vyhrála celoroční hitparádu Radia 1), úplně nové kusy, ale samozřejmě dojde i na průřez osvědčenými hity.

Čeká vás nová dávka energie, rozjetá show a radost z absolutní tvůrčí svobody. Králové pražského tanečního undergroundu jsou zpátky!

