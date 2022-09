Being As An Ocean v Praze

Kalifornská hardcorová partička Being As An Ocean se vrací do ČR! V Česku už mají za sebou jak klubové, tak festivalové koncerty, ten poslední na letošním Rock for People 2022.

Od chvíle, kdy se poprvé vynořili z hornatých oblastí San Diega, přinášejí Being As An Ocean při každém vystoupení strhující zážitek plný posthardcorové údernosti, který v sobě mísí mluvené slovo, screamy a hedvábně hladké čisté vokály. Jejich nejnovější a překvapivě filmová deska Proxy: An A.N.I.M.O. Story ukazuje kapelu ve zcela novém světle a pochvalné recenze slibují, že o Being As An Ocean ještě hodně uslyšíme.

VÍCE INFORMACÍ ZDE