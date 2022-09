One Step Closer v Praze

PŘESUNUTO – nový termín je sobota 5. listopadu 2022!

Americká hardcore parta One Step Closer vznikla teprve v roce 2016, od té doby se ale strmě dere vzhůru. Letos navíc vydala svou první dlouhohrající desku This Place You Know, která byla velmi pozitivně přijatá. A právě tu představí pražskému publiku v pátek 4. února. Záda jim budou krýt Magnitude (USA) a Lifelike z Prahy!

