Children of Finland Fighting in Norway v Praze

C.O.F.F.I.N (jinak také Children of Finland Fighting in Norway) je pětice australských týpků, který rozhodně umí hrábnout do strun! Jejich tvorba se pohybuje na pomezí australskýho pub rocku, rock’n’rollu, punku a thrashe, na hudební scéně ale rozhodně nejde o nováčky – zahráli si třeba po boku Dead Kennedys, Cosmic Psychos, Parkway Drive, v následujících měsících je pak čeká turné po boku Amyl and The Sniffers.

Ještě předtím se ale vydávají do Evropy, aby tu udělali trochu hudební parády. A na této tour samozřejmě nesmí chybět Praha – v Rock Café se představí 31. října!

