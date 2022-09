Saturday’s Heroes v Praze

Už je to nějaká pátek, co se v ČR Saturday’s Heroes představili naposledy – ať už u nás v Rock Café nebo na Summer Punk Párty ve Volyni. Melodickýho punk-rocku ale neni nikdy dost, proto se k nám tahle čtyřčlenná partička za švédskýho Finspångu v říjnu vrátí – konkrétně ve středu 12.10.

Host koncertu bude víc než speciální – Bombs from Heaven! Ti odehrají jen 2 koncerty k 10 letům desky We call the world, jeden v Brně a jeden v Praze právě po boku Saturday’s Heroes!

VÍCE INFORMACÍ ZDE